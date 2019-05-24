عاجل.. العالم بيتى.. جمعية متخصصة في تنمية سكان المقابر

كتب إبراهيم عبد الغنى

فى لقطة جديرة بالاحترام قررت السيدة انجى إبراهيم عجوه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العالم بيتى التخصص فى تنمية ورعاية سكان المقابر بمنطقة الخليفة والإمام الشافعى.

واكدت انجى عجوة لـ”التايم” ان سكان المقابر يحتاجون فعلاً رعاية خاصة متمثلة فى السكن والاكل والشرب وبيئة ملائمة تليق بتلك الفئة من المجتمع.

وأضافت ان الجمعية من جانبها تقدم يد العون لتلبية احتياجات سكان المقابر حيث تقوم بتوفير فرص عمل للفتيات وربات البيوت من الأرامل و المطلقات وأصحاب الحاجات

واشارت لان السيدة جيهان السادات قامت مؤخراً بأفتتاح مشغل خاص بسيدات منطقتى الخليفة والإمام وتدريب الفتيات على اعمال التطريز والخياطة والتفصيل الخاصة بالزى المدرسى للطلبة والطالبات والشنط المدرسية بسعر التكلفة مساهمة من الجمعية لابناء تلك الطبقة

كما تمكنت الجمعية من اعداد “15 اسطى” من السيدات لتدريب الفتيات وتوفير فرص عمل تليق بسكان المقابر

وتأمل السيدة انجى إبراهيم من كل الجمعيات ان يحذون حذوها ويسرن على نفس النهج كما تطالب رجال الأعمال بدعم الجمعيات الجادة والمحترمة والتى لها دور فى تنمية المجتمع المحلى