عاجل – العثور علي طفل مدفون حيا بمقابر بورسعيد

التايم المصرية / وحيد العطار

جريمة أعتقد أنها فريدة جداً من نوعها.

فقد سمعت سيدة بمحافظة بورسعيد اليوم صراخ يأتي من داخل المقابر وإذا به تنصت لتتأكد أنها صراخات تخرج من القبر وعندما توجهت إلي المقابر إذا بها تفاجئ بطفل مدفون داخل حفره بإحدي المقابر موضوع عليه أكياس من القمامة ومخلفات المقابر

هذا وقد صرح العميد نعمان رئيس حي الذهور ورئيس لجنة حماية الطفل في تصريحات صحفية اليوم أن الطفل الذي عثرت عليه مواطنه داخل مقابر بورسعيد تبين من التحريات أن من حاولت دفنه هي أمه لعدم إستطاعتها تربيتة لكونها غير متزنه عقليا وتعيش في الشارع

وأضاف نعمان أن والدة الطفل حاولت قبل ذلك التخلص من الطفل أكثر من مره حيث أعطته قبل ذلك لسيدة أخري قالت لها أنها ستأخذه ولكنها أعادته لها مره أخري

فقررت الأم التخلص من طفلها بطريقتها بدفنه في المقابر

هذا وقد أكد العميد نعمان أن لجنة حماية الطفل بحي الذهور تمكنت من إنقاد الطفل وتقديم الخدمات الطبية له ووضعه داخل إحدي دور الرعاية حتي إستعاد عافيتة

هذا وقد تحرر محضر بالواقعة رقم 1787.لسنة 2019 بنيابة الذهور والمناخ وما يزال التحقيق مستمرا وستقوم اللجنة بتقديم التقرير للنيابة

كما تم وضع الطفل في مركر للأمومة والطفولة التابع للشئون الصحية مع التحفظ علي الأم لإتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة