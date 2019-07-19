عاجل الملك سلمان يوافق على استقبال السعودية لقوات أمريكية

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين على استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأنه انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.