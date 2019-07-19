عاجلعربى ودولى

عاجل الملك سلمان يوافق على استقبال السعودية لقوات أمريكية

20 يوليو، 2019
568 أقل من دقيقة

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  خادم الحرمين الشريفين على استقبال قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأنه انطلاقًا من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية على استقبال المملكة لقوات أمريكية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

12 يوليو، 2019
1٬126

إنقاذ مواطن من الموت بعد انسداد كلى لشرايين القلب بمستشفيات جامعة بنها

15 مايو، 2019
575

الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل لـ 60% في يوليو القادم

31 ديسمبر، 2018
919

ضابط سابق في المخابرات الأمريكية: “بن سلمان” أخبرني بشئ لم أسمعه من أي زعيم عربي

13 ديسمبر، 2018
214

اللواء هشام امنه يستقبل بمكتبه المواطن الأمين الذى عثر على 50 ألف جنيه وقام بردها كاملة لصاحبها

إغلاق