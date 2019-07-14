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عاجل – بدء الموجة 14 من إزالة التعديات علي أملاك الدولة بالقليوبية

15 يوليو، 2019
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عاجل – بدء الموجة 14 من إزالة التعديات علي أملاك الدولة بالقليوبية

كتب / علي عجاج
يبدأ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية أجتماعا موسعا غدا الإثنين الموافق 2019/7/15 لإعطاء تعليمات ببدأ الموجة الرابعة عشرة من إزالة التعديات علي أملاك الدولة بمحافظة القليوبية يحضر الإجتماع
نائب محافظ القليوبية وسكرتير عام المحافظة والمستشار العسكري ومديرية الأمن ورؤساء المدن
ومن المقرر أن يتم إزالة التعديات علي أملاك الدولة علي الري والتعديات علي نهر النيل والسكك الحديدية والطرق والكباري والإصلاح الزراعي والأوقاف والأثار

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