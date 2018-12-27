عاجل.. بشرى سارة لأصحاب معاشات بشأن راتب يناير

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2019، يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من يناير بدلًا من 10 من الشهر نفسه، وذلك بمناسبة اعياد الميلاد، هذا وسيتم الصرف من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجميع مكاتب البريد اعتبارًا من يوم 1 يناير على ان يتم الصرف من خلال البنوك في اول يوم عمل لهم وهو 2 يناير.

وأضافت “والي”، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن عدد من يقوموا بالصرف من مكاتب البريد يصل الى 3.5 ملايين مستفيد بإجمالي 5.6 مليارات جنيه وإجمالي من يقوموا بالصرف من خلال البنوك 1.53 مليون مستفيد بإجمالي 3.8 مليارات جنيه وأن إجمالي من يقوموا بالصرف من منافذ الهيئة يصل الى 2.9 مليون مستفيد بإجمالي مبلغ 3.6 مليارات جنيه.

كما تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي على أصحاب المعاشات ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية أثناء التوجه لصرف المعاش المستحق لهم، وذلك لتحديث بعض البيانات الخاصة بهم.