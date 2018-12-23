عاجل.. تعرف على أسعار الحديد بعد موجة هبوط

استقرت أسعار الحديد اليوم الأحد الموافق 23-12-2018، بعد موجة من الانخفاض على مدار اليومين الماضيين، حيث تراوحت قيمة الخفض بين 200 – 600 جنيه للطن بحسب المصنع.

وسجلت أسعار الحديد الجديدة تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة كالآتى:

سجل سعر حديد عز 11.600 ألف جنيه للطن أطوال، 11.500 ألف جنيه للطن لفف، وسعر حديد بشاى 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ 11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومى بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

وفى سياق متصل، استقرت أسعار الأسمنت بعد انخفاض متكرر على مدار الشهر الماضى فى ظل تراجع الطلب، مع توقعات باستمرار الثبات حتى نهاية العام.

وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 830-840 جنيه للطن للبيع التجارى، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 850 -860 جنيها للطن.

وتبيع مصانع جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة بأرخص أسعار فى السوق، حيث يباع طن الأسمنت بمصنع العريش بسعر 712 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الطن من مصنع بنى سويف بسعر 755 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر البيع التجارى ما بين 825 – 830 جنيها للطن حسب تكلفة النقل، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 830 – 840 جنيها للطن.