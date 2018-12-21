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عاجل.. تعليق ناري من الأهلي على التعاقد مع الشحات

21 ديسمبر، 2018
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أكد عدلي القيعي مستشار تعاقدات بالنادي الأهلي أنه لا يوجد أي تقصير من ناديه في ضم حسين الشحات لاعب العين الإماراتي أو غيره خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية: ” صفقة حسين الشحات تمثل قضية رأي عام ولا يوجد أي تقصير من الأهلي لضمه أو ضم أي لاعب آخر،و ولو كان للأهلي نصيب في التعاقد معه سيحدث ذلك”، مؤكدًا أن “الشحات” أهلاوي كبير.

وأكد أن خير دليل على عدم عدم تخاذل الأهلي في حسم أي صفقة، هو استمرار محمد فضل وهيثم عرابي في أداء مهامهما حتي آخر ثانية، رغم أزمة لجنة التعاقدات بالنادي.

وأشار إلى أن محمد فضل يؤدي عمله داخل الأهلي حتي اللحظات الأخيرة ووصل لمراحل متقدمة في المفاوضات مع اللاعبين الذي حسم النادي التعاقد معهم، بينما كان دوره الأكبر مع الأندية.

ويرغب النادي الأهلي في الحصول على خدمات “الشحات” خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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