عاجل.. تفاصيل طقس اليوم والغد وتحذيرات شديدة من “الأرصاد” للمواطنين

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على صفحتها الرسمية عبر “الفيس بوك”، بيان بحالة الطقس على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء المقبل 26 ديسمبر حتى السبت 29 من نفس الشهر.

وصرح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع فى تلك الفترة ومع بدايات فصل الشتاء أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يومى الأربعاء والخميس يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وقال إن هناك نشاط للرياح على شمال البلاد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، منوهًا إلى أن مصر تشهد اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهاية الفترة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات عن المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، مناشدا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعه اعتبارا من يوم الخميس فهي كالتالي:

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 18 إلى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 17 إلى 16 درحة مئوية.

محافظـت الوجة البحرى والقاهرة من 17 إلى 16 درجة مئوية.

محافظـت شمال الصعيد من 17 الى 18 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 21 إلى 22 درجة مئوية.

محافظات جنوب سـيناء من 22 الى 23 درجة مئوية.

وناشدت هيئة الأرصاد، المسؤولين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالَا والرياح اغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 20

شبين الكوم 13 20

طنطا 13 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 20

مطروح 14 20

السلوم 10 20

سيوة 08 21

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 09 21

السويس 10 21

العريش 10 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 22

نخل 04 18

نويبع 15 23

طابا 14 22

كاترين 03 20

الطور 11 22

شرم الشيخ 17 24

الغردقة 15 24

مرسى علم 15 24

الفيوم 12 21

بني سويف 11 21

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 09 22

الأقصر 09 22

أسوان 11 24

أبوسمبل 11 22

الوادي الجديد 12 23

شلاتين 18 26

أبو رماد 19 25

رأس حدربة 20 24

حلايب 19 24