عاجل حسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب.. وإيهاب جلال مدربا عاما

كشف مصدر خاص لللتايم المصرية أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، استقرت وبشكل نهائي على عودة حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب الوطنى مرة أخرى، ويعاونه إيهاب جلال في منصب المدرب العام، وعصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى.

وعلمت “التايم المصرية أن “جلال” يدرس المنصب الجديد قبل الانضمام؛ لأنه كان يرغب في أن يكون المدرب الأول للفراعنة.

وكلف الجنايني، بعض الشخصيات الرياضية المقربة من إيهاب جلال، لإقناعه بالتواجد في منصب المدرب العام لمصلحة المنتخب الوطنى، وأهمية الفترة المقبلة.

واختتم المصدر أن الجناينى يبذل قصارى جهده لإنهاء ملف المدير الفني للمنتخب بشكل قوي لعودة روح منتخب الساجدين.