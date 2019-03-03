عاجل :رفع كوبري كفر الجمال بأوناش ثقيلة وتسهيل حركة المرور

التايم المصرية

تم رفع كوبري كفر الجمال الذي سقط أمس السبت نتيجة إصطدام سيارة نقل به وأدي لتحطم جزء من الكوبري وأدي ألي توقف حركة المرور من الجانبين

علي الفور أنتقل العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ ومحمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ وقوات الدفاع المدني وتم إحضار ثلاثة أوناش ثقيلة لرفع الكوبري

هذا وقد ساعدت أوناش من مجلس مدينة قليوب والعبور وطوخ لرفع الجزء المنهار من الكوبري وتم الرفع وتسيير حركة المرور بعد توقف ٣ ساعات

هذا وقد صرح مصدر مسئول بمحافظة القليوبية أن الهيئة العامة للطرق والكباري دفعت بعدد من المعدات والأوناش وعدد من المهندسين والفنيين لمتابعة أصلاح الكوبري