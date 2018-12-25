عاجل.. زوجه تطلب الخلع من زوجها الدكتور .. والسبب مفاجئ للجميع

أقامت “هيام” 29 سنة، دعوى خلع ضد زوجها “ع. م.”، طبيب نساء، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بخلعه؛ لما وقع عليها من ضرر، مبررة ذلك بأنه شخص يعشق جسد السيدات التي يقوم بتوليدهن: “بيستغل شغلانته في التحرش بالستات”.

تروي الزوجة تفاصيل زواجهما، “تقدم ع 37 سنة، لخطبتي وبعد فترة تفكير طويلة، وافقت من أجل الزواج والاستقرار وليس الحب، وفوجئت بعد الزواج بشخصية غير سوية لا تعرف شيء عن الاحترام، وعلمت ذلك من خلال الممرضة التي قام بطردها لعدم استجابتها له، حتى وصل الأمر إلى قيامها بإهانته أمام المرضى وفضحه”.

تابعت هيام: “لم يخبرني زوجي بشيء من ذلك، ودائماً ما كان يبعدني عن مكان عمله حتى لا أعلم ما يفعله، في تلك الوقت شعرت بالحب تجاهه، وكانت حياتنا سعيدة مليئة بالحب والفرحة، ولكن هذه الفرحة لم تدوم طويلًا، وبدأت الخلافات تعرف منزلنا بعدما تقابلت بتلك الممرضة”.

تضيف: “خلال هذه الفترة أقنعني زوجي أن الممرضة تتلفظ بكلمات خارجة، وتصرفاتها سيئة، وأنها قامت بسرقة بعض الأغراض فقام بطردها، وبعد فترة بدأ الشك يدخل إلى قلبي بعدما رأيته يشاهد أفلام إباحية، فقمت بالاتفاق مع أحد الأصدقاء للذهاب إلى محل عمله بغرض الكشف”.

تروي الزوجة لحظة خيانة زوجها: “قمت بارتداء نقاب وبرفقتي “ل” صديقتي التي ستقوم بدور المريضة، وبعض تنفيذ الخطة قام زوجي بلمس جسد صديقتي بحجة الكشف؛ لكنها شعرت بالتحرش المباشر فصرخت وقامت بضربه”.

تختتم حديثها: “كشفت شخصيتي وقتها وقمت بإهانته وتركنا العيادة، وانتظرته بمنزل أهلي كي يُطلقني، لكنه رفض وبشدة، رغم رغبتي في التخلص منه، ولم يكن أمامي سوى التفكير في الذهاب لمحكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع ضده حملت رقم 3547 لسنة 2018، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها.