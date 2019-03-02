عاجل “طرح سيارات زيرو بـ 75 ألف جنيه”.. وتخفيضات غير مسبوقة تجتاح سوق السيارات المصري

في أمر شكل مفاجأة مدوية خلال الساعات الماضية، حيث أعلن أكثر من موزع عن تراجع مبيعات السيارات بنحو 50%، الأمر الذي جعل حالة من الإرتباك الشديد تسيطر على سوق السيارات ومبيعاته في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي أدى إلى توقف شبه كامل في حركة الشراء داخل المعارض والتوكيلات، وهذا بسبب حملات المقاطعة المنتشرة على مختلف مواقع السوشيال ميديا في اليومين الماضيين، وذلك لمواجهة “جشع التجار” على حد وصف مطلقي هذه الحملات.

ومع بداية شهر يناير الماضي، وتطبيق قرار الحكومة المصرية بتفعيل “الزيرو جمارك” على السيارات الأوروبية، توقع البعض بأن يحدث إنخفاض كبير في أسعار السيارات، ولكن هذا الأمر لم يحدث، حيث أن تلك التخفيضات لم تنجح في نيل رضا العملاء، والذين قرروا بعد ذلك تأجيل الشراء للضغط على الوكلاء والتجار للنزول بالأسعار، ومع هذه الحالة المرتبكة للسوق أصبحت بعض المعارض مهددة بالغلق لتوقف البيع.