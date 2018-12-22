عاجل.. عبد الله السعيد يفجر أزمة مدوية في الزمالك

تسود حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك بسبب صفقة عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق أهلي جدة السعودي ورغبة رئيس النادي الأبيض في التعاقد معه بميركاتو الشتاء.

عبد الله السعيد يفجر أزمة مدوية في الزمالك

ويعتبر رئيس الزمالك أكثر المؤيدين والراغبين في ضم اللاعب ويرى أنه صفقة جماهيرية من العيار الثقيل في الوقت الذي تحفظ فيه السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق على ضمه بسبب وجود وفرة في نفس مركزه بالفريق من ناحية،ومن ناحية أخرى لتراجع مستوى السعيد عن الموسم الماضي.

وينتظر مسئولو الزمالك القرار النهائي من قبل إدارة أهلي جدة ووضوح موقف اللاعب في الأيام القادمة سواء بالبقاء أو الرحيل بصورة نهائية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أكدوا أن عبدالله السعيد لاعب فريق أهلي جدة السعودي بات قريبا من الانتقال للقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وشدد مجلس القلعة البيضاء في تصريحات لصحيفة “الرياضية السعودية” على أن النادي يهدف إلى التعاقد مع عبدالله السعيد في يناير، خاصة أن الفريق يحتاج إلى لاعب بإمكانياته ومهاراته.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 35 نقطة، عقب فوزه الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد.

وكان الزمالك حصل على توقيع اللاعب في نهاية الموسم الماضي قبل أن يمدد السعيد تعاقده مع الأهلي المصري، ليقوم الأخير ببيعه إلى نظيره السعودي رافضاً فكرة استمراره ضمن صفوف القلعة الحمراء، بعد اتهامه بالخيانة بسبب توقيع للنادي الأبيض.