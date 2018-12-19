عاجل.. عروس تلجأ لـ”القضاء” في الصباحية.. والسبب لن تصدق

أقامت عروسٌ دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررةً طلبها بـ”زوجي مهمل؛ كسر (فازة) تذكارًا من والدي قبل وفاته يوم الصباحية”.

قالت “دعاء. أ”، 25 سنة، في دعواها التي حملت رقم 2790 لسنة 2018: “إنها تزوجت “أحمد. ع”، 30 سنة، صاحب مغسلة، زواجًا دام يومًا واحدًا؛ بعد أن اكتشفت أنه مهمل، ويأخذ الأمور ببساطة، ويكسر أي شيء ويقول: “نجيب غيره وينسى، عكسي تمامًا فأنا شخصية حريصة ومحافظة”.

وتابعت دعاء: “تحملت إهمال زوجي كثيرًا، أثناء فترة الخطوبة، وفي يوم عزمني على الغداء، وكنت أرتدي ملابس جديدة فأسقط (الشوربة) على ملابسي، واعتذر، ولكني تضايقت جدًّا، ورفضت تناول الغداء، ولكنه قال: خلاص هجيب لك طقم غيره، ونسي أن يحضر لي غيره”.

وأضافت دعاء: “يوم فرش منزل الزوجية زوجي كسر مراية التسريحة وأنا اعتبرت هذا فال وحش”، ولكنه قال أنا هغيرها الآن، ولكني لم أتحكم في أعصابي وتدخلت والدته قائلة: ابني يكسر حاجته براحته، ثم انتِ غرمانة حاجة؟، وحاولت والدتي تهدئة الموقف لأن الفرح كان بعد أيام”.

واستكملت: “يوم الصباحية استيقظت على صوت كسر شيء أفزعني، ورأيت زوجي كسر فازة غالية عليَّا لأنها هدية من والدي قبل وفاته، وزوجي كعادته اعتذر قائلًا: هجيب غيرها، قلت له غيرها إزاي دي من ريحة أبويا، وأنا متعصبة جدًّا وأبكي، وفوجئت به يتحول: بتنكدي عليَّا يوم الصباحية عشان فازة؟”، وقام بسب والدي، ولم أتحمل الإهانة إلى والدي المتوفى، فغضبت، وذهبت إلى منزل أسرتي”.

وأشارت الزوجة: “بعد أسبوع ذهبت إلى منزل الزوجية لكي آخذ ملابسي، ففوجئت بتغيير كالون الباب، رنيت الجرس فرد عليَّ زوجي من خلف الباب، وقال: إنتِ عايزة إيه؟ قلت له عايزة ملابسي، فكان رده، خدي ملابسك بالمحكمة”.

فلجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى خلع، وما زالت الدعوى مستمرة، ولم يتم الفصل فيها.