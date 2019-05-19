أخبار مصر

عاجل.. عفت جوهر يكشف كلمة السر فى تطوير التعليم الفنى

19 مايو، 2019
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كتب إبراهيم عبد الغنى

قال الدكتور عفت جوهر مدير التعليم الفندقى فى مصر.

ان كلمة السر فى تطوير التعليم الفنى هى المنافسة وان تكون دراسة الخريج مطابقة لسوق العمل
ومن هنا تكون بداية النجاح وأولى درجات السلم فى التعليم الفنى
وتابع د. عفت قائلاً : من جانبى احاول قدر طاقتى تطبيق تلك النظرية على أرض الواقع
حيث قامت إدارة التعليم الفندقى فى مصر بالتنسيق والتعاون مع المركز الثقافى الفرنسى بإجراء مسابقة بين مدرسة الشهيد احمد حامد تعلب للتعليم الفندقى والفنى ومجموعة من المدارس الدولية.. وكانت المفاجأة ان فازت تلك المدرسة بالمركز الأول فى الأنشطة الثقافية على تلك المدارس المتحدثة بالفرنسية
وهذا النجاح يعد كما يقول د. عفت جوهر نتيجة عمل متواصل وفى صمت لصالح منظومة التعليم الفنى فى مصر

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