عاجل.. فنان إيراني شهير يسخر من محمد صلاح: “أنقذ سمكة من الغرق”

سخر الفنان الإيراني عبدالله بو شهري – الذي يعيش في دولة الكويت – من نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، الأمر الذي جعل رواد تويتر يوجهون وابلا من الانتقادات تجاه الفنان الإيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تويتات ساخرة

كانت المقدمة حيث قام عبدالله شهري بنشر عدد من التويتات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والتي سخر من خلالها من الدولي محمد صلاح على النحو التالي:

1- محمد صلاح يرفض ضرب الكرة حتى لايؤلمها الله على اخلاقك يافخر العرب.

2- محمد صلاح يوزع وجهه عالفقراء والمحتاحين الله يحفظك يا فخر العرب.

3- محمد صلاح ينقذ سمكة من الغرق، الله على أخلاقك يا فخر العرب!.

4- فخر العرب محمد صلاح حاط ايده على فمه علشان يوفر الاكسجين للناس اللي تستحقه ومحتاجتله الله على اخلاقك ي ابو مكة.

5- هل تعلم كلمة محمد صلاح ليس بها نقاط لأنه تبرع بها لفريقه ليفربول لكي يبقى بالصدارة الله على اخلاقك يا ابو مكة.

رد من عشاق صلاح ورد بوشهري

وجاء رد متابعي وعشاق محمد صلاح على الفنان الإيراني قويا، الأمر الذي جعل الأخير يرد : “انا ما شككت في اللي قاعد يسوي محمد صلاح ولا في الانجازات اللي سواها شي حلو وقوي بس الاوفر في المدح خل الناس تضحك وتنزل تويتات على فكرة مو بس انا اللي منزل هل صور كل العالم منزله فهمت يا….».