عاجل.. قطع الكهرباء عن مركز ومدينة بنها وبعض القري التابعة 4 ساعات السبت القادم

التايم المصرية / وحيد العطار

تعرف على مواعيد قطع الكهرباء بمركز ومدينة بنها وبعض القري التابعة للوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة بنها

فقد أعلنت المهندسة أمال بركات رئيسة قطاع الكهرباء بالقليوبية أنه سيتم قطع الكهرباء يوم السبت القادم الموافق 27 يوليو عن بعض المناطق بمركز ومدينة بنها وبعض القري التابعة لمركز ومدينة بنها وذلك بسبب أعمال الصيانة اللازمة للمحولات وشبكات الكهربا بتلك اامناطق وهي منطقة مجمع المحاكم والمنشية وسوق الجملة والزراعة وبعض القري التابعة للوحدة المحلية بطحلة والسيفا وميت كنانة

هذا وقد أكدت المهندسة أمال بركات رئيسة قطاع الكهرباء بالقليوبية أن إنقطاع الكهرباء سيكون لمدة 4 ساعات من الساعة الرابعة و حتي العاشرة من صباح يوم السبت المقبل

كما أكدت المهندسة أمال بركات أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية بفترة إنقطاع الكهرباء وذلك لتدبير إحتياجتهم مدة الإنقطاع وهي 4 ساعات