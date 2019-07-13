عاجل – كلاكيت ثاني مرة مقابر القليوبية مليئة بأعمال السحر السفلية والشعوذة

التايم المصرية / وحيد العطار

في مبادرة متميزة من رجال وشباب قرية البرادعة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية لتنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة وذلك علي غرار مبادرة رجال وشباب قرية قرنفيل التابعة لنفس المركز

قام رجال وشباب قرية البرادعة التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية اليوم الجمعة بحملة لتنظيف مقابر القرية من أعمال السحر والشعوذة وقد أكد الشيخ طارق إسماعبل مسئول الحملة أنه قد تم اليوم الجمعة المرحلة الأولى من حملة تنظيف مقابر القرية من أعمال السحر والشعوذة وقد وجد العديد من الأعمال السفلية بالموت والتفرقة وعدم الزواج وعدم الإنجاب بلغت 15 عملا سفليا وقد تم بحمد الله التعامل مع هذه الأعمال وإبطالها جميعاً

وقد أكد مسئول الحملة أنهم وجدو أعمال السحر والشعوذة علي عظام الحيوانات وأوراق نبات مدفونة وذجاجات محكمة الغلق بالمقابر عليها طلاسم غير مفهومه

هذا وقد أكد شباب القرية أن تلك هي المرحلة الأولى علي أن يتم إستكمال المرحلة الثانية غدا السبت بعد صلاة العصر

هذا وقد تقدم شباب القرية بالشكر لكل من حضر أو شارك في الحملة