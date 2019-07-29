عاجل مبارك طلب من نجليه عدم الانجرار وراء حرب التصريحات الصحفية

كشف مصدر مقرب من الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن الأخير طلب من نجليه علاء وجمال عدم الانجرار في حملات وحرب تصريحات صحفية.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية أن توجيهات مبارك الأب جاءت لنجليه على خلفية حملات صحفية ممنهجة قامت بها عدة صحف في الهجوم على أسرته، حيث شدد الرئيس الأسبق على نجله الأكبر علاء بعدم الإدلاء بأية تصريحات صحفية والاكتفاء بما يكتبه على حسابه في تويتر.

ونوه المصدر بأن توجيهات مبارك الأب لنجليه هدفها تفويت الفرصة على من يحاولون تصيد الأخطاء.

وربط المصدر الوثيق الصلة بأسرة الرئيس مبارك بين تلك الحملة والقبض في وقت سابق على المشرف على صفحة “أنا آسف يا ريس” وتوقيفه، متوقعا تصاعد الحملة الإعلامية ضد نجل مبارك في الفترة القادمة.

وهاجمت صحف مصرية علاء مبارك، بعد الجدل الذي أثاره ونشره وثيقة مزيفة تتهم رئيس تحرير جريدة مشهورة بـ”فضيحة جنسية”.