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عاجل.. محافظ القليوبية يقرر النزول بتسيق القبول بالثانوية العامة ل 215 درجة

27 يوليو، 2019
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التايم المصرية / وحيد العطار

أعلنت صفحة مديرية التربية والتعليم ببنها عن موافقة محافظ القليوبية الدكتور عبد الحليم مرزوق النزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة ل 215 درجة وذلك بناء علي رغبة أولياء الأمور وبعد عمل حصر عن كثافات فصول الثانوي العامة بالمحافظة

جدير بالذكر أن تنسيق القبول بالثانوية العامة بمحافظة القليوبية هذا العام بدء ب 228 درجة وقد تقدم العديد من الأهالي بطلبات لمحافظ القليوبية للنزول بالتنسيق هذا العام حتي يتسني لأبنائهم الذين لم يحصلو علي 228 درجة دخول الثانوية العامة
هذا وقد قرر محافظ القليوبية النزول بالتنسيق ل 215 وذلك لتحقيق رغبة أولياء الأمور

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