عاجل مسؤول: إيران سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%

كشف مسؤولٌ إيرانيٌ لوكالة “رويترز”، اليوم السبت 6 يوليو، إن إيران ستعلن غدًا الأحد عن أنها سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم لديها إلى خمسة بالمائة متجاوزة نسبة 3.67 التي حددها الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “الإعلان الرئيسي غدًا سيكون رفع مستوى التخصيب إلى خمسة بالمائة من نسبة 3.67 بالمائة التي اتفقنا عليها بموجب الاتفاق”.

كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد ذكرت في وقتٍ سابقٍ أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي سيعلن غدًا الأحد مزيدًا من التقليص في الالتزامات الواردة في الاتفاق.