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عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

30 مايو، 2019
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أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي ، في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري .
وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي كلا من :
في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح
في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغنى – حازم امام – كماتشو – حمدي النقاز – عبد الله جمعه
في خط الوسط : محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – ايمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو
في خط الهجوم : خالد بو طيب – حميد احداد.
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