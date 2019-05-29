عاجل.. مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

أعلن السويسري كريستيان جروس ،المدير الفني لفريق الزمالك ، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الإنتاج الحربي ، في العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري .

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الانتاج الحربي كلا من :

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عمر صلاح

في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغنى – حازم امام – كماتشو – حمدي النقاز – عبد الله جمعه

في خط الوسط : محمود عبد العزيز – محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما – ايمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – احمد زيزو

في خط الهجوم : خالد بو طيب – حميد احداد.