عاجل مفاجأة مدوية.. “مبارك” يروي ما قاله عمر سليمان عن اقتحام الحدود

وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، تساؤلا للرئيس الأسبق حسني مبارك حول معلوماته عن اختراق الحدود الشرقية لمصر في 25 يناير 2011، فيما أجاب الرئيس الأسبق: “اللواء عمر سليمان، المدير السابق للمخابرات العامة أخبرني بالأمر”.

وتابع فهمي “ما مضمون ما أبلغك به؟”، ليجيب “مبارك” قائلا: “أن هناك قوات اخترقت الحدود وهي مسلحة وعددهم حوالي 800 شخص”، وتساءل “فهمي”، هل أخبرك عن جنسيتهم، والجهة التي أتوا منها؟، فأجاب مبارك: “لا لم يخبرني، أخبرني فقط أن هناك تسللا من خلال الأنفاق، ولم يذكر “سليمان” إذا ما كانوا مترجلين أو مستقلين للسيارات، ولكن كان هناك عدد من السيارات والأسلحة”.

وتساءل “فهمي”: “هل أخبرك عن سبب التسلل؟، وأجاب “مبارك”: “لم يخبرني، بل أبلغني بالأمر فقط”.

وتستمع- اليوم الأربعاء 26 ديسمبر- الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي إلى أقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية “اقتحام الحدود الشرقية ” خلال ثورة يناير 2011.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد أمناءها و دمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.