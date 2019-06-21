عاجل – مفاجأت.. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

أعلن المدير الفنى المكسيكى لمنتخب مصر خافير أجيري، تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب زيمبابوى، فى إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل والتى ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولى فى تمام العاشرة مساءاً.

وجاء التشكيل كالأتى :

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع : أيمن أشرف، أحمد حجازى، محمود علاء، أحمد المحمدى

خط الوسط : محمد الننى، طارق حامد

خط الوسط المهاجم : محمد صلاح، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : مروان محسن

ويذكر أن مصر تقع فى المجموعة الأولى التى تضم كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.