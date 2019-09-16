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عاجل ننشر بالأسماء.. تعيين عمداء جدد بـ4 جامعات

16 سبتمبر، 2019
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من:

أ.د/ محمد رجاء محمد السطوحى محمد – عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس.

أ.د/ سلوى رشاد أمين محمد سليم – عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمسأ.د/ سلوى رشاد أمين محمد سليم – عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس.

أ.د/ أمانى عبد الحميد محمود إسماعيل- عميدًا لكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

أ.د/ عادل عبد الهادى عبد الرحمن إبراهيم- عميدًا لكلية العلوم جامعة المنوفية.

أ.د/ داليا منصور حامد أحمد منصور- عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس.

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