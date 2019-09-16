عاجل ننشر بالأسماء.. تعيين عمداء جدد بـ4 جامعات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من:

أ.د/ محمد رجاء محمد السطوحى محمد – عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس.

أ.د/ سلوى رشاد أمين محمد سليم – عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمسأ.د/ سلوى رشاد أمين محمد سليم – عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس.

أ.د/ أمانى عبد الحميد محمود إسماعيل- عميدًا لكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

أ.د/ عادل عبد الهادى عبد الرحمن إبراهيم- عميدًا لكلية العلوم جامعة المنوفية.

أ.د/ داليا منصور حامد أحمد منصور- عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس.