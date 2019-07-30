عاجل ننشر تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الملك عبد الله الثاني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن.، بمطار القاهرة.

واجتمع الرئيس مع الملك في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وبعد ذلك أقام الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل الأردني

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وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تلت تلك الجلسة جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى مصر والأردن.

ومن جانبه رحب الرئيس السيسي بالعاهل الأردني في مصر، مؤكدًا على ما تتمتع به البلدان من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي.

ومن جهته أعرب الملك عبد الله عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا على تقدير الأردن قيادة وشعباً لعلاقاته التاريخية مع مصر، وبالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وتناول الرئيس والملك خلال الاجتماع طرق تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات في ضوء انعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في مطلع شهر يوليو الحالي برئاسة رئيسي وزراء الدولتين.

واستعرض الزعيمان خلال الاجتماع ما جد على عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف جهود استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وصرح السفير بسام راضي أنه ضم الاجتماع الحديث حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب، في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على تلك الظاهرة التي تهدد المجتمع الدولي كله.

كما ناقش الاجتماع الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وخاصة في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث تم تأكيد دعم المؤسسات الوطنية بهذه الدول وصولاً إلى تسوية سياسية لإنهاء العنف.