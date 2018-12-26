عاجل ننشر تفاصيل 15 معلومة مفاجأة أطلقها مبارك بقضة اقتحام الحدود

شهدت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، أثناء سماع شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” العديد من المفاجأت، حيث أكد:

1ـ الدولة لم تكن تعلم شيئا عن وجود أنفاق للتهريب.

2 ـ الأنفاق غير قانونية، ومن ثم لم يكن للدولة علم بها.

3 ـ عمر سليمان أبلغنى باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية.

4 ـ المسلحون الذين تسللوا إلى البلاد عبر الانفق الحدودية الشرقية.

5 ـ المسلحون استهدفوا اسقاط الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش.

6 ـ المسلحون توجهوا إلى داخل البلاد وانتشروا بالميادين خاصة ميدان التحرير.

7 ـ المسلحون هدفهم كان خروج عناصر الإخوان وحزب الله وحماس من السجون.

8 ـ المسلحون كانوا بيضربوا نار من فوق العمارات فى الميادين”.

9 ـ أثناء تدميرنا الأنفاق كانت تطلق أعيرة نارية من قطاع عزة على القائمين على سد الأنفاق.

10 ـ دمرنا آلاف الأنفاق.

11ـ سلمت الدولة للقوات المسلحة حتى لا تسقط مصر.

12 ـ مؤامرة كانت تحاك ضد مصر أثناء يناير.

13 ـ لأول مرة يقوم رئيس إيران بإلقاء خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية.

14 ـ هناك مخططات كثيرة كانت تحاك ضد الدولة المصرية بعد 25 يناير 2011

15 ـ مقتحمو الحدود الشرقية استهدفوا الأكمنة ورجال الشرطة فى العريش والشيخ زويد ورفح.