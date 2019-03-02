محافظات
عاجل : ننفرد بنشر أسماء معلمي التعليم الفني بالقليوبية المرشحين لبعثة الولايات المتحدة الإمريكية
عاجل : ننفرد بنشر أسماء معلمي التعليم الفني بالقليوبية المرشحين لبعثة الولايات المتحدة الإمريكية
التايم المصرية
علي السادة معلمي وموجهي التعليم الفني الأتي أسمائهم بالكشف الحضور يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٦ للإدارة المركزية للتعليم الفني الساعة التاسعة صباحا وذلك للفوزهم بالترشح لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية علي العنوان التالي
الجيزة شارع الملك فيصل محطة الأريزون -الإدارة المركزية للتعليم الفني -قطاع الكتب