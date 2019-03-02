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عاجل : ننفرد بنشر أسماء معلمي التعليم الفني بالقليوبية المرشحين لبعثة الولايات المتحدة الإمريكية

3 مارس، 2019
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عاجل : ننفرد بنشر أسماء معلمي التعليم الفني بالقليوبية  المرشحين لبعثة الولايات المتحدة الإمريكية

التايم المصرية 

علي السادة معلمي وموجهي التعليم الفني الأتي أسمائهم بالكشف الحضور يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٦ للإدارة المركزية للتعليم الفني الساعة التاسعة صباحا  وذلك للفوزهم بالترشح لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية علي العنوان التالي 

الجيزة شارع الملك فيصل محطة الأريزون -الإدارة المركزية للتعليم الفني -قطاع الكتب

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