عاجل وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2019 خلال ساعات

اكد مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الكنترولات أنتهت من تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2018، خلال الأسبوع المنقضي، فضلا عن الانتهاء من المراجعة، ورصد الدرجات.

وأوضح أن الكنترولات قامت بجهد مكثف، والتزمت الدقة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

واعلن المصدر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سيقوم بتهنئة الطلاب الأوائل خلال الساعات القليلة القادمة.

من جهته أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح صحفي أنه سيتم اعتماد النتيجة، اليوم السبت، لافتًا إلى إعلان التفاصيل وقائمة الأوائل بالثانوية العامة، والإحصائيات في مؤتمر صحفي، بعد غدٍ الأحد.

يحضر المؤتمر خالد عبدالحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب عام رئيس امتحانات الثانوية العامة، وعدد من قيادات الوزارة ومستشاري المواد.

يشار إلى أن قائمة الأوائل بالثانوية العامة تضم ما يزيد عن30 طالبا، من طلاب الشعبيتن العلمية والأدبية، إضافة إلى طالبين من الصف الثالث الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM»، وطالبين من الدمج وآخر من المكفوفين.

وبحسب المصدر، أن مؤشرات النسبة المئوية للنجاح، هذا العام تقترب من نتيجة العام الماضى 2018، حيث جاء فيها إجمالي عدد الطلاب الناجحين 413.079 طالب، وطالبة، بنسبة 74.3%، لافتًا إلى أنها قد تكون مرتفعة قليلا، مضيفا: “أن محافظة القاهرة في المقدمة، ونتيجة هذا العام تضم العدد الأكبر من الطلبة الأوائل”.

وشهدت امتحانات، هذا العام، ضبط 976 حالة غش لدى الشئون القانونية، وتنوعت بين محاولات “نشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، وغش إلكتروني، وغش من أوراق ومذكرات، وتمزيق أوراق كراسة الامتحان، والهروب، وأداء الامتحان بدلًا من طالب آخر”.

كما رصدت الوزارة، حالات غش جماعي، وتعد على مراقبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بصرامة، وسيعلن نتائجها في المؤتمر الصحفى للإعلان النتيجة.

وانعقدت الامتحانات لـ669،749 طالبا وطالبة منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،170 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

كما انعقدت الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالبا وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 17 أغسطس المقبل.