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عاجل وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

25 يوليو، 2019
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أكد الفنان عماد رشاد في تصريحات صحفية ، أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وكان الفنان عماد رشاد قد نشر صورة صديقه المقرب الفنان فاروق الفيشاوي على صفحته الشخصية عل “فيس بوك” معلقا: البقاء لله.
يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
وشارك الفيشاوي مؤخرًا في عروضمسرحية “الملك لير” مع الفنان يحيى الفخراني، والتي انطلقت في شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي ونضال الشافعي ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وإخراج تامر كريم.
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