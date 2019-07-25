عاجل وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

أكد الفنان عماد رشاد في تصريحات صحفية ، أن الفنان الكبير فاروق الفيشاوي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكان الفنان عماد رشاد قد نشر صورة صديقه المقرب الفنان فاروق الفيشاوي على صفحته الشخصية عل “فيس بوك” معلقا: البقاء لله.

يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.