عاجل وفاة حمد بن خليفة أمير قطر السابق

كشف اسعد امبية ابوقيلة، صحفي وكاتب ليبي مستقل، إن الجديد في المشهد القطري ومن مصادر اعلامية مستقلة وعبر اتصالات خاصة ورسائل وصلته على البريد الالكتروني من زملاء اعلاميين بالدوحة، تؤكد وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق، فجر اليوم.

وأشار ان مصادر مطلعة، ان الحكومة القطرية تستعد لاعلان الخبر خلال ساعات.

وكان الشيخ حمد الذي تولي الحكم في قطر منذ عام 1995 وسلم السلطة مؤخرا لابنه تميم، لاسباب صحية، يعاني من مرض خطير في الكبد.

واضاف اسعد ابوقيله، أن دولة قطر تعيش حالة من عدم الاستقرار، وراءها اسباب كثيرة، خصوصا مع وجود اكبر قاعدة عسكرية امريكية بالبلاد، وسيطرة اسرة ال ثاني علي النفط والغاز.

وتحدث مواطن قطري في الدوحة – فضل عدم نشر اسمه – عن زيادة حالات الفقر بين المواطنين القطريين، لافتا الى ان هناك الاف العائلات تنام دون تناول طعام العشاء.

وختم “ابوقيله” بقوله، “هناك مئات

بقوله، “هناك مئات المعتقلين في السجون القطرية يعذبون ليل نهار، بسبب آرائهم السياسية والجهر في المعارضة ضد اسرة ال ثاني التي تحكم البلاد بالحديد والنار”.