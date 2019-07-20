الدكتور عادل عصمت يكتب

في ربط اللعب بالقضايا الكبري والمصيريه ؟!

• فرضت مباراة نهائي مسابقه البطوله الافريقيه لكره القدم بين فريقي السنغال والجزائر صراعاً غريباً في غير موضعه بين الهويتين العربيه والاسلاميه من ناحيه وبين العربيه والافريقيه من ناحيه اخري !!

• وهذا غريب وشاذ ومرضي ويجب مراجعته بعد ان دخلنا فيما بيننا الي صراع هوياتي ضخم في غير موضعه ورحنا ندخل الي معارك لاعلاقه لها بكره القدم او اللعب او المتعه

• وتم طرح السؤال التصنيفي الاقصائي التفتيشي في النوايا ،، هتشجع مين في النهائي ….الجزائر ام السنغال ؟!

• وتم استدعاء واستدخال اشياء عجيبه لاعلاقه لها باللعب في الموضوع وغريبه مثل ، ان الجزائر وقفت معنا في حرب اكتوبر، والسنغال مسلمين زينا!! ، والجزائر عرب زينا وعضو معنا في الجامعه العربيه!! ، والسنغال افريقيه زينا وعضو معنا في الاتحاد الافريقي!! ، ونحن عرب ويجب ان نشجع العرب!! ، ونحن افارقه ويجب ان نشجع الافارقه!! ، والشعب الجزائري يكره مصر!! ، والسنغال ناس طيبين!! ، والجزائين ليسوا من اصول عربيه بل امازيغ ومن اصول افريقيه ونحن افارقه!! ….. وهكذا …. الغ

• ارتهنت الكره للسياسه وارتهنت المتعه للقضايا الوطنيه الكبري والمواقف السياسيه الاقليميه وتم الربط بين المتعه والهويه وبين المتعه والسياسه وبين المتعه والقضايا المصيريه الكبري ودخلنا الي عداء وهمي واتخذنا مواقف وهميه حرمتنا من المتعه والاستمتاع باللعب !!

• ورحنا نصطف قبل المباره اصلا وقبل اللعب اصلا وننتظم في معارك وهميه غريبه وشاذه علي السوشيال ميديا وعبر وسائلها ورفعت شعارات استباقيه واخذت مواقف استباقيه عجيبه وغريبه وغير مفهومه وغير مبررة وقبل اللعب اصلا ” قلبي مع الجزائر ” “انا مع السنغال” ” انا مع الجزائر” و ” انا مع السنغال ”

” الفوز ان شاء الله للجزائر ” ……الخ

• وصار فرضا علي كمواطن مصري وعربي ان اشجع الجزائر قبل ان تلعب اصلا والا اكون خائنا للقضايا العربيه وضرباً عرض الحائط بالقضايا المصيريه وبالوحده العربيه وبالقوميه العربيه التي هي من ثوابتنا الناصريه الوطنيه المقدسه !!

• وصار واجباً عليا ان اصطف مع العرب وان التزم بأفكار البعثيين العرب وان اكون وفيا لافكار الزعيم جمال عبد الناصر ومن قبله كل البعثيين العرب في سوريا والعراق الشقيق وفي مقدمتهم ميشيل عفلق وصلاح البيطار وان اقف مع العرب حيث كانوا واينما وجدوا وان اناصرهم علي طول الخط حتي وهم يلعبون كره القدم ؟!

• من ناحيه اخري راح الاخرين علي سبيل التمرد والمعاندة والمشاكسه والاحساس بالذات والمغايرع والولع بالاختلاف والفردانيه ورفض الوصايه يرفعون شعارات مثل ” انا حر وسأشجع السنغال” (؟! ) وهذا ايضا غريب فقد قرروا قبل ان تلعب السنغال اصلا وقبل المباراة وقبل ان يروا اي اداء لفريق السنغال الوطني؟! ،

• واصبح الجميع جاهزون ومصطفون والحرب حاميه وحتميه والمواقف الاستباقيه الجاهزه معدة سلفاً ، ولا احد يعرف بعد من سيلعب افضل (؟!)و من سيكون الاحسن والاروع ؟!

من سيمتعنا اكثر (؟!) ومن سيستحق الفوز( ؟!)

ومن سيفوز بالمبارة ؟! ومن سيحصل علي الكأس الافريقيه( ؟! ) ، من سيكون اداؤه سئ او هش او غير ممتع او عشوائي او هزلي او مضيع للفرص ومرتبك ؟!!!

• لا احد يعرف ولا احد ينتظر ولا احد يتحرر من اوهام الهويه والتفكير الايديولوجي الطاغي

• ووقفت قله ايديولوجيه حائره بين انتمائنا العربي وانتمائنا الافريقي ومرتبكه ولا تعرف من تشجع ومع من تقف ؟!

• حيث كشف هذا الاسلوب من تفكيرنا عيباً جديداً نستطيع ان نرصده وان نضيف الي عيوبنا الفكريه العديده والفجه عيباً جديداً

• وفي مقام الكره واللعب والمتعه والمنافسه نحن نستمتع ونستمتع وفقط

• نحن نشجع اللعبه الحلوه والهدف الجميل وفقط ونستمتع ولا نفكر ولا ننشغل بغير المتعه دون ان نربط ذلك ابدا بالقضايا الكبري كالهويه ،

• وقد يعجبني لاعب جزائري محترف وفي نفس الوقت يشدني اداء اخر سنغالي عالمي وهكذا

• في النهايه احاول ان استمتع واستمتع دون ربط ذلك بالقضايا الكبري المصيريه كالهويه وغيرها سواء كانت عربيه او افريقيه او اسلاميه

• عندما نلعب نسقط كل الاشياء لايهمني دين او لون اوجنس او عرق يهمني انك جميل

وممتع وبتلعب (حلو )

• عندما نلعب نستمتع وتسقط كل الايديولوجيات الناصريه والاسلامويه وغيرها

• عندما نلعب نستمتع ونستمتع وتغيب كل الابعاد فلاعروبه ولا اسلام ولا غيره ، …..احنا بنلعب

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