عاطل الطالبية اغتصب مريضة ذهنيا شهرا.. وبعد القبض عليه تزوجها في النيابة

عقد المتهم باغتصاب فتاة قاصر في منطقة الطالبية، اليوم الأحد، قرانه عليها داخل سراي النيابة العامة بعد اعترافه بارتكابه الجريمة واستدراجها إلى منزله ومعاشرتها.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الجريمة في تحقيقات النيابة العامة، وقال إنه استغل تواجد المجني عليها بمفردها في ميدان الجيزة ومن حديثه معها أدرك أنها تعاني من قصور ذهني، فاصطحبها برفقته إلى منزله بمنطقة الكنيسة وما أن انفرد بها قام بمعاشرتها وإفقادها عذريتها واستمر في معاشرتها معاشرة الأزواج حتى طردها من منزله، ثم فوجئ بإلقاء القبض عليه وتقديمه للنيابة العامة فعرض الزواج منها وتم عقد قرانهما داخل النيابة بولاية من والدها كونها قاصرًا؛ حيث سيتم تحرير عقد في الشهر العقاري بالزواج لحين إتمام السن القانوني.