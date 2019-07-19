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عاطل يقتل عشيقته ويشعل فيها النيران بعد تهديدها له بفضح علاقتهما في أسيوط

19 يوليو، 2019
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أشعل عاطل النيران في جثة عشيقته بعد أن سدد لها عدة طعنات من سلاح أبيض في مناطق متفرقة من جسدها، أودت بحياتها، بعد أن هددته بفضح علاقتهما الآثمة، وألقى بها على الطريق الصحراوى بين مدينتي الفتح وأسيوط الجديدة بالقرب من قرية الواسطى.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة على الطرق الصحراوية، يفيد العثور على جثة متفحمة لفتاة في العقد الثاني من عمرها، ملقاه على الطريق الصحراوى بين مدينتي الفتح وأسيوط الجديدة.

وبالبحث والتحري توصلت وحدة مباحث مركز الفتح برئاسة المقدم محمد فراج إلى هوية الفتاة وتبين أنها تدعى “بسمة.ع”، مقيمة بحي الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط، وأن والدها حرر محضرًا بتغيبها.

وبمناظرة جثة الفتاة أمام أهلها بمعرفة النيابة العامة ومطابقة صورها، أقر أهلها ان الجثة لنجلتهم المبلغ باختفائها.

قررت النيابة العامة إجراء تحليل “DNA”؛ للتأكد من هوية الجثة، وصرحت بدفن الجثة وتكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط الجاني.

فيما حددت مباحث مركز الفتح هوية الجاني، وتكثف من جهودها لضبطه.

وقالت مصادر أمنية أن الجاني استدرج الفتاة إلى موقع الحادث بعد أن هددته بفضح علاقتهما وسدد لها عدة طعنات من سلاح أبيض أودت بحياتها، ثم أشعل النيران في جثتها لإخفاء جريمته

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