عام الخير.. مشروعات افتتحها “السيسي” خلال 2018

يعد عام 2018، بارقة أمل والضوء للمواطن المصري البسيط، حيث شهد افتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية والسياحية والسكنية والتوظيفية، التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي بات محط أنظار واهتمام العالم برمته، ما يعكس حجم الإرادة في نقل مصر إلى مكانة عالمية.

وعقب مرور عام، نستعرض أبرز المشروعات الذي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 2018، خلال السطور التالية.

مشروع الصوب الزراعية

ويعد مشروع الصوب الزراعية خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأن مشروعات الصوب الزراعية تحقق معدلا كبيرًا في الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي، فضلًا عن توفير المياه في ريها لاعتمادها على الري بالتنقيط.

و يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة في مجال الأمن الغذائي والحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري.

ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلًا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

ومشروع الصوب الزراعية ينعكس على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها، لتتربع على عرش صادرات العالم من إنتاج الفاكهة والخضراوات، فضلا عن انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليًّا، يمتاز بتطبيق المواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه وأثبتت التجربة فاعليتها في دول أوروبا، كما يساعد على زيادة الإنتاج التكاملى من محاصيل الخضراوات والفاكهة في الأسواق المحلية والخارجية، كما تستخدم الصوب في زراعة الموالح والفواكه والخضراوات ولا تستخدم في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح، وأن المستهدف من مشروعات الصوب الزراعية خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ نحو مليون صوبة زراعية.

مشروع “المحروسة 1”

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 15 ديسمبر الجاري، مشروع “المحروسة 1″، أحد مشروعات تطوير العشوائيات والذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة.

ويضم المشروع نحو 4900 وحدة، كما يضم المشروع 84 محلا، و6 منافذ بيع إضافة إلى 39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة، ومخصص لخدمة سكان المناطق غير الآمنة، مساحته 60 فدانا منها 34.7 فدان للعمارات و14.2 فدان للخدمات، و8.4 فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي 1-3 24 وحدة سكنية وبنموذجي 2-4 48 وحدة سكنية.

إيديكس 2018

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مطلع ديسمبر الجاري، معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس2018″، وذلك بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويعد المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2018” من أهم المعارض على المستوى الإقليمى والعالمى، حيث يمثل ملتقى لتبادل الخبرات التكنولوجية بين المشاركين من الهيئات والأنظمة المختصة بالتسليح والصناعات الدفاعية من مختلف أنحاء العالم.

مشروعات في بني سويف

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثاني عشر من أغسطس الماضي، عددًا من المشروعات القومية والاستثمارية بمحافظة بني سويف، من أهمها مشروع تحلية مياه البحر “محطة اليسر”، ومجمع الأسمنت والجرانيت، بالإضافة لافتتاح المرحلة الثانية من مستشفى بني سويف العام الجديد، علاوة على تدشينه 3 طرق جديدة ضمن المشروع القومي للطرق، وجاء صعيد مصر على رأس أولويات الرئيس خلال الـ4 سنوات الماضية، وذلك بتنفيذ أعداد هائلة من المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية بهدف الارتقاء بالصعيد.

متحف سوهاج القومي

وفي 12 أغسطس افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، متحف سوهاج القومي، والذي يقع على مساحة 8700 متر بتكلفة 72 مليون جنيه. وافتتح الرئيس السيسى، قناطر أسيوط الجديدة التي تعد من أكبر المنشآت المائية التي بنيت على نهر النيل مؤخراً، لتحسين حالة الري.

أكبر محطة لإنتاج كهرباء الرياح

افتتح الرئيس عبد الفتاج السيسى، في يوليو الماضي، من خلال الفيديو كونفرانس، أكبر محطة لإنتاج كهرباء الرياح فى العالم الواقعة تحديدا بالكيلو 118، بمنطقة حبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، على مساحة 100 كيلومتر مربع.

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، متحف آثار مطروح، عبر “الفيديو كونفرانس” خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة لتدشينها، ليصبح أول متحف أثرى شامل بمحافظة مطروح يضم مجموعة كبيرة من الآثار للعصور المختلفة.

افتتاح متحف آثار مطروح

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مارس الماضي، متحف آثار مطروح، عبر “الفيديو كونفرانس” خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة لتدشينها، ليصبح أول متحف أثرى شامل بمحافظة مطروح يضم مجموعة كبيرة من الآثار للعصور المختلفة.

مركز خدمات المستثمرين

وفي فبراير الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مركز خدمات المستثمرين بفرع مدينة السادس من أكتوبر، كما افتتح مركز الخدمات بمدينة جمصة فى محافظة الدقهلية عبر الفيديو كونفرانس.