عبدالحميد يهنئ الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالشرقية

الشرقية // محمد يعقوب

تقدم رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية بالتهنئة الحارة للطلبة الناجحين ولذويهم ، متمنيا للجميع دوام التوفيق مؤكدا أن أولئك الذين كتبوا أسماءهم في لوحة الشرف والتفوق سيكونون عنوان مستقبل بلادنا وصانعوه

وقال عبدالحميد انه يجب الا ننسى أن نوجه كلمة لمن لم يحالفهم النجاح بان يستفيدةا من هذه التجربة ليكونوا ناجحين في المستقبل؛ بل ومتفوقين أيضاً لأن الثانوية العامة ماهي الا مجرد محطة في هذه الحياة، نعم هي مهمة ومؤثرة فيما بعدها لكنها ليست نهاية المطاف.

واضاف “وكيل الوزارة أن “تعليم الشرقية انه يثمّن كافة الجهود التي بذلت من أجل إنجاح عملية سير امتحانات الثانوية العامة وما تلاها حتى ظهور النتائج

وقال ندرك بأن هناك الآلاف من الجنود المجهولين الذين بذلوا قصارى جهدهم كي تخرج هذه العملية بكافة حلقاتها بهذا الشكل المشرف والرائع مقدما كل الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع التعليمي والطلاب وأولياء الأمور وجميع المديريات والمصالح الحكومية بالشرقية و التي اشتركت في هذا المارثون بتوجيهات الاستاذ الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية الذى لم يدخر جهدا من بداية طوال العام الدراسي لنجاح العملية التعليمية وحتي ظهور نتائج الامتحانات.