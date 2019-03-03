عبد الباري يفتتح ملتقى قافلة شعاع الخير بتجارة الزقازيق

كتب : محمد يعقوب

افتتح د. خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق ملتقى التخصص والتأهيل العلمي والمهني .والذي تنظمه قافلة شعاع الخير بإشراف د. عادل قاسم أستاذ المحاسبة بكلية التجارة ، يرافقه د. مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. عثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبمشاركة د. أحمد بغدادي مدير مركز التدريب الجامعي وعدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة .

وأعرب د. عبد الباري عن سعادته بنشاط أسرة شعاع الخير المتميز والهادف دائماً لنشر ثقافة العمل التطوعي وهدفهم النبيل في خدمة طلاب الجامعة والمجتمع المحيط .

ومن جانبه أشار د. هلال عفيفي عميد كلية التجارة إلى أن فعاليات الملتقى تستمر حتى يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري ويتضمن معرضاً لأنشطة القافلة وبعض اللقاءات التعريفية عن الكلية وكيفية اختيار الطالب للتخصص المناسب ومجالات العمل المتاحة كما يتم الإعلان عن أهم الدورات التدريبية التي تقدمها الكلية مجاناً وكذلك الدورات المقدمة من الجامعة الأمريكية ووزارة الاتصالات بهدف تأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل