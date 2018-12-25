عبد العال : العلاقات المصرية السعودية متشابكة ومتجذرة

بحث رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، والوفد المرافق له، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك، ودعم فرص الاستثمار في مصر.

وذكر بيان لمجلس النواب أن المحادثات التي عقدت بمقر المجلس تأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الشورى السعودي إلى القاهرة، بناء على دعوة رسمية وجهها الدكتور على عبدالعال إليه لزيارة بلده الثاني مصر، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، إضافة إلى بحث القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكد «عبدالعال»، في مستهل اللقاء، أن العلاقات المصرية السعودية متشابكة ومتجذرة، وتشهد في الفترة الأخيرة زخماً وتقدماً على مختلف المستويات، مضيفا أن العلاقات بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى السعودي تشهد تطورات ملموسة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى الاجتماع- الذي تم مؤخرا بالقاهرة- بين وفدي جمعية الصداقة البرلمانية من البلدين، إضافة إلى التنسيق الدائم والمستمر بين البرلمانين، سواء في الاتحاد البرلماني الدولي، أو الاتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي.

ودعا عبدالعال إلى مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، وأن يكون لأبناء مصر دور في تنفيذ رؤية 2030 التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي السياق، أكد عبدالعال أن مصر تقف- دائما- مع المملكة العربية السعودية وتدعم موقفها تجاه قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتؤيد كافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للوقوف على ملابسات الجريمة.

وأدان رئيس مجلس النواب محاولات بعض الدول استغلال هذه القضية سياسياً وإخراجها من سياقها الجنائي، مؤكداً رفض مصر كافة المحاولات التي تهدف إلى النيل من المملكة.

كما تطرق عبدالعال إلى بعض الأزمات المشتعلة في المنطقة، مؤكداً أن تعامل قيادتي مصر والسعودية الحكيمة مع تلك الأزمات ساعد على تجنيب المنطقة الكثير من الحروب، التي تهدف بعض الدول إلى جر المنطقة إليها.

من جهته، أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي تقديره البالغ لحسن الاستقبال وكرم الضيافة منذ أن وطأت أقدام الوفد السعودي أرض القاهرة، مشيرا إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، اللتين يجمعهما مصير واحد.

وأشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بشخصية الدكتور على عبدالعال ودوره البرلماني، سواء في إدارته للعمل داخل مجلس النواب المصري، أو دوره في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية المختلفة.

كما أشاد بالخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي تتخذها مصر في الفترة الأخيرة، معربا عن دعمه الكامل لها، وثقته في مردودها الإيجابي على المدى الطويل.

كما تطرق الشيخ عبدالله إلى بعض الأزمات القائمة في المنطقة، وبشكل خاص التطورات الخاصة بالأزمة اليمنية، مؤكدا تطلع المملكة السعودية إلى إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة قريباً.

ووجه الشيخ عبدالله آل الشيخ، في نهاية اللقاء، الدعوة إلى الدكتور على عبدالعال لزيارة المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا محل الاهتمام المشترك.