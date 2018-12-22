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عبد العزيز عمران آفضل مخرج برامج دينية لعام 2018

22 ديسمبر، 2018
81 أقل من دقيقة
عبد العزيز عمران آفضل مخرج برامج دينية لعام 2018

عبد العزيز عمران آفضل مخرج برامج دينية لعام 2018

التايم المصرية / وحيد العطار

حاز المخرج عبد العزيز عمران مخرج البرامج الدينية إبن قرية شبرا هارس مركز طوخ بمحافظة القليوبية بلقب آفضل مخرج برامج دينية لعام 2018
في الإستفتاء الذي آجرتة شبكة دولة القرآن الكريم لنشر وحفظ القرآن الكريم وقد حصد المخرج الكبير عبد العزيز عمران بجائزة أفضل مخرج لنشر وحفظ القرآن الكريم

هذا ويتقدم الإعلامي آسامة درويش رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع التايم المصرية
وحيد العطار وجميع العاملين بجريدة وموقع التايم المصرية بخالص التهاني القلبية للمخرج عبد العزيز عمران متمنيا له دوام النجاح والتوفيق إن شاء الله

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