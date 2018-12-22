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عبد العزيز عمران آفضل مخرج برامج دينية لعام 2018
عبد العزيز عمران آفضل مخرج برامج دينية لعام 2018
التايم المصرية / وحيد العطار
حاز المخرج عبد العزيز عمران مخرج البرامج الدينية إبن قرية شبرا هارس مركز طوخ بمحافظة القليوبية بلقب آفضل مخرج برامج دينية لعام 2018
في الإستفتاء الذي آجرتة شبكة دولة القرآن الكريم لنشر وحفظ القرآن الكريم وقد حصد المخرج الكبير عبد العزيز عمران بجائزة أفضل مخرج لنشر وحفظ القرآن الكريم
هذا ويتقدم الإعلامي آسامة درويش رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع التايم المصرية
وحيد العطار وجميع العاملين بجريدة وموقع التايم المصرية بخالص التهاني القلبية للمخرج عبد العزيز عمران متمنيا له دوام النجاح والتوفيق إن شاء الله