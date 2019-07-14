عبد الناصر زيدان يكتب:حاسبوا المتآمرين !!

المكان : فندق بيراميزا – الدقي .

الزمان : قبل إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية .

المجتمعون : عضوين من أعضاء الإتحاد المصري لكرة القدم أحدهما إعلامي شهير .. والثاني أحد أهم المسيطرين علي مقاليد إتحاد الكرة في الفترة الأخيرة .. مع أربعة أشخاص من أشهر أدمن صفحات السوشيال ميديا في الوسط الرياضي .. وآخر يعمل في جريدة مستقلة .. والمركز الإعلامي للإتحاد المصري لكرة القدم .

الموضوع : كيف يتم القضاء علي محمد صلاح .. والنيل من شعبيته في مصر والوطن العربي .. لأنه أصبح مصدر قلق بالنسبة لهم .. وبات رجلاً خارج السيطرة .. ويهدد مستقبل إتحاد الكرة .. ولاعب آخر ينتمي للزمالك لن أتحدث عنه الآن .. وخلينا في صلاح !!

الفكرة : تنطلق حملة سوشيال ميديا قوية .. تعتمد علي بعض الفيديوهات منها :-

*فيديو قديم يتحدث فيه محمد صلاح عن أنه ينتمي إلي جماعة الإخوان .. وتروج الحملة لمفهوم أنه إخواني .. متخفي .

*فيديو إعلان محمد صلاح مع بنك الإسكندرية .. واللي بدأ ينتشر بالفعل علي السوشيال .. مع علي بعض الجوانب السلبية .. وغرور محمد صلاح .. وتملكه .. وتعاليه للتحقير من شأنه .

المقابل : 150 ألف جنيه لكل واحد من الأدمن الموجودين في الإجتماع !!

وحتي أكون دقيقاً .. تم رفض العرض من البعض .. ومنهم من غادر المكان غاضباً .. ومؤكداً بأنه لن يشارك في مثل هذه المؤامرة مهما كانت الإغراءات !!

يا هل تري ؟ عمنا الكاتب الكبير جمال العاصي يقصد هذه المؤامرة عندما كتب يتسائل .. متي سيتم الإعلان عن إسم الإعلامي الشهير الذي تآمر علي نجمنا محمد صلاح ؟

أم يقصد مؤامرة أخري لم نكتشفها بعد .. وهو الوحيد الذي لديه تفاصيلها .

عموماً سنظل نجتهد لكشف كل الوجوه العفنه .. التي دمرت الكرة المصرية .. ووصلت بنا إلي هذا الحال !!