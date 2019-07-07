عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور : للبحث العلمي دورا أساسيا في منظومة التنمية والتطوير وخدمة المجتمع

البحيرة : سعيد شتا

أول مناقشة علمية بقسم اللغة الانجليزية بجامعة دمنهور عن جماليات حركة fluxus في شعر جاكسون ماك لو وديك هيجينز

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وبحضور الأستاذة الدكتورة حنان الشافعي عميد الكلية والأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وحشد كبير من الأساتذة والمهتمين بالبحث العلمي وعدد كبير من الإعلاميين أقام قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب بجامعة دمنهور اليوم أول مناقشة علمية لرسالة ماجستير بعنوان ( جماليات حركة fluxus في شعر جاكسون ماك لو وديك هيجينز ) للباحث عاصم عادل عبده النمكي وقد أشرف على الرسالة اثنان من أعلام الأدب الأنجليزي هما : الأستاذ الدكتور ناجي رشوان استاذ مساعد الادب الانجليزي بكلية الاداب دمنهور مشرف اول علي الرسالة ومناقش والأستاذة الدكتورة ابتسام الشقرفي استاذ مساعد الادب الانجليزي كلية التربية جامعة دمنهور ..

وفي هذا السياق أكد الدكتور عبيد صالح علي أن البحث العلمي يسعي إلى تحقيق أهداف الدولة التنموية وتقديم خدمات أفضل على كافة المستويات ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تضافرت الجهود نحو تحقيق الأهداف ، ولا يغيب عن فكر أحد الدور الهام الذي تلعبه الجامعات في تحريك التنمية لأن الجامعات هي أرفع المؤسسات التعليمية حيث يلعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي دورا أساسيا في منظومة التنمية في أي بلد من البلدان التي تنشد الرقي والتقدم، مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بعامة، والمؤسسات الإنتاجية بخاصة من جهة أخرى، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف .

وأكدت الدكتورة حنان الشافعي : من منطلق الاهتمام بالبحث العلمي أولت جامعة دمنهور بقيادة الأستاذ الدكتور عبيد صالح برامج البحث والتطوير وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر، ورصدت لهذا الغرض الأموال اللازمة لتوفير الأجهزة المختبرية والمعدات العلمية التي يحتاجها الباحثون بتخصصاتهم المختلفة , ولا عجب في ذلك فالبحث العلمي يعد أحد أهم وظائف الجامعة الأساسية لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع …

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الحكم على الرسالة إلى جوار الإشراف تكونت من الأستاذ الدكتور محمد عناني استاذ الادب الإنجليزي بكلية الاداب جامعة القاهرة شيخ المترجمين واستاذ الاساتذة … والأستاذة الدكتوره اماني الصاوي استاذ مساعد الادب الانجليزي بكلية التربية جامعة الاسكندرية …