محافظات

عجلان يجري حركة تنقلات محدودة بتعليم القليوبية

23 فبراير، 2019
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التايم المصرية

أجري طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حركة تنقلات محدودة ببعض الإدارات التعليمية بالمحافظة والبالغ عددها ١٢ إدارة تعليمية وذلك لصالح العمل وتنشيط العمل داخل الإدارات

هذا وقد تضمنت الحركة
تكليف صبري عبد الشافي مدير عام إدارة القناطر الخيرية لإدارة بنها التعليمية خلفا لسيد عز العرب لبلوغه سن المعاش
ونقل خالد جرامون مدير إدارة العبور لإدارة القناطر الخيرية

كما تضمنت الحركة تعيين ياسر سعيد عضو التنسيق بالمتابعة بالمديرية مديرا عاما لإدارة العبوى ونقل أشرف مصطفي وكيل كفر شكر إلي العبور ونقل هشام العتموني وكيل شرق شبرا إلي شبين القناطر وهاله عاشور وكيل شبين إلي إدارة شرق شبرا
ونقل إيمان محب وكيل إدارة العبور التعليمية إلي إدارة كفر شكر التعليمية

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