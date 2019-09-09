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عدلي القيعي يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. تفاصيل

10 سبتمبر، 2019
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شن المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى هجوما على اتحاد الكرة لعدم تسليم النادى الأهلى درع بطولة الدورى حتى الان رغم تتويج الأهلى باللقب منذ أكثر من شهر تقريبا.
وقال عدلى القيعى فى تصريحات تليفزنية فى رسالة موجهة الى مجلس ادارة اتحاد الكرة: “هل هذا عدل؟”.
وواصل عدلى القيعى تعجبه من طريقة مجلس إدارة اتحاد الكرة بالاحتفال ببطولة كاس مصر وتسلم الكأس الى الزمالك وعدم القيام حتى الآن بتسليم الأهلى درع الدورى أو تجهيز احتفالية للنادي الأهلى.
وأشار القيعى الى أن الجميع يعتقد أن فوز الأهلى ببطولة الدورى أصبح أمر طبيعيا ولكن غير الطبيعى هو تتويج الأهلى بدرع الدورى.
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