عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن تلقى النادى العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين المميزين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لمارتن لاسارتي .

وخسر الأهلى من بيراميدز 0-1 فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ليودع بعدها البطولة ويقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر لـ مارتن لاسارتي ومعاونيه وتكليف محمد يوسف بتولى المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى وقال عدلي القيعي فى تصريحات تليفزيونية أن يتلقى كل ساعة العديد من السير الذاتية للمدربين من وكلاء اللاعبين والمدربين وأنه يرفض أى وكيل يرشح له مدربين ويطالب كل وكيل بترشيح مدرب واحد فقط وهو الافضل .

وشدد عدلى القيعى على ان المدرب الجديد الأهلي سيكون قوي الشخصية وهو ما نبحث عنه مشيرا الى أن من اهم الصفات أيضا الاستقرار الذى يعيشه المدرب فى أكثر من مكان فلا يمكن ان يتم اختيار مدرب جديد يعمل كل موسم فى ناد مختلف .

وأوضح عدلى القيعى أن الأهلى لن يستعجل بل سيختار المدرب الافضل خاصة أن الأهلى يبحث عن الاستقرار فقط .