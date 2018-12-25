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عرفات يتفقد أعمال تطوير ساحة محطة مصر بالإسكندرية

26 ديسمبر، 2018
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تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء اليوم الثلاثاء أعمال تطوير الساحة الخارجية لمحطة مصر بالإسكندرية وأكد عرفات على ضرورة أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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