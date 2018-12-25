عرفات يتفقد أعمال تطوير ساحة محطة مصر بالإسكندرية

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل مساء اليوم الثلاثاء أعمال تطوير الساحة الخارجية لمحطة مصر بالإسكندرية وأكد عرفات على ضرورة أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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