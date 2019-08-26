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عزاء واجب وفاة عميد عائلة حجازي الحاج عبد السلام ناجي حجازي عضو مجلسي الشعب والشوري السابق بايتاي البارود

26 أغسطس، 2019
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عزاء واجب وفاة عميد عائلة حجازي الحاج عبد السلام ناجي حجازي عضو مجلسي الشعب والشوري السابق بايتاي البارود

يتقدم الكاتب الصحفي والاعلامي سعيد عبد الغني شتا نائب رئيس تحرير التايم المصرية وعضو نقابة الصحفيين وعضو اتحاد الصحفيين العرب واسرة تحرير التايم المصرية بخالص التعازي في وفاة
الحاج / عبد السلام ناجي حجازي ..
عضو مجلسي الشعب والشوري السابق
والد كلآ من :-
الحاج / كامل عبد السلام حجازي ..
الحاج / عبد العاطي عبد السلام حجازي ..
الحاج / محمد عبد السلام حجازي ..
الحاج / أشرف عبد السلام حجازي ..
الحاج / ناجي عبد السلام حجازي ..

راجين من الله عز وجل ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم العائلة الصبر والسلوان

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