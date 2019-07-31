عزبة ” ابو سعدة ” تستغيث من تجاهل المسئولين لمشاكلها وتهميش النواب لها بقليوب

استغاث اهالي عزبة ” ابو سعدة ” ، الشهيرة بعزبة الدكتور ( أحمد عبد العزيز ) التابعة لقرية ميت حلفا مركز قليوب ، من تجاهل المسئولين لحل مشاكلها وكذلك لإهمال وتهميش نواب قليوب لها وكإنها ليس لها حقوق عليهم .

فيقول محمود شرف من اهل العزبة ان أكبر مشكلة واجهت اهل القرية هي عدم وجود صرف صحي بالمنطقة بالكامل علي الرغم أن عزبة الجندي التي تسبقنا تم تركيب الصرف لهاوايضا منطقة سوارس التي بعدنا بها صرف صحي وأيضا منطي التي أمامنا من الناحية الاخري بها مياة شرب وصرف صحي ، ونحن المنطقة الوحيد التي لم يتم تشغيل مشروع الصرف الصحي فيها ، المواجهة للطريق الدائري مباشرة والمنطقة المواجهه للدائري من الناحية الاخري ، امام الدائري مباشرة .

وأضاف احد المواطنين : هذا بخلاف وجود كميات كبيرة جدا من القمامة أسفل الدائري مباشرة وتم الاستغاثة بالوحدة المحلية اكتر من مرة ولم يردوا علينا نهائيا وأيضا الكلاب الضالة المسعورة بجوار القمامه والحيوانات النافقة الموجودة في هذا الطريق والوحدة المحلية لم تتحرك نهائيا غير أنها كل فترة طويلة تقوم الوحدة برفع القمامه علي بعضها وبعد أن ترفعوها بساعات تكون الزبالة موجودة على الأرض مرة اخري بسبب ان الكلاب الضالة تقوم بنبش القمامة مرة اخري وكإن لم يحدث شي يرجع الوضع السيئ كما هو ، فهل هذا يجوز أن تقاعس الوحدة المحلية من خدمه أهالي المناطق التابعه لها؟!

وتطرق مواطن اخر ان ترك الوحدة المحلية للقمامة في هذا الطريق الاساسي للمنطقة وللمناطق التي تليها ظهرت منذ حوالي شهرين ، مشكلة أكبر جدا واخطر جدا علي الجميع وهي تثبيت المواطنين علي هذا الطريق امام صيدلية شمس الدين ، امام سلم منطي الأول ، حيث يقوم الخارجين عن القانون بتثبيت المواطنون و يقومون بخطف الحقائب من الأهالي ، هذا الموضوع يحدث بشكل مستمر في هذا المكان .

متسائلا : هل الوحدة المحلية تريد أن تجعل هذا الطريق بسبب تراكمات القمامة والأعمال المخالفة مهجورا علي الرغم ان الالاف من الأهالي يوميا يسلكون هذا الطريق للذهاب إلى أعمالهم.. أم أن الوحدة المحلية ومجلس قليوب يتركون هذا الامر و يعرضون حياتنا للخطر .

وطالب اهالي عزبة ابو سعدة من المسئولين والنواب الاهتمام الكامل بالعزبة و تحقيق مطالبهم البسيطة كمطالب عامة، تفيد قطاع كبير من المنطقة وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية .