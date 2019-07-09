عزبة محمد عطية الفيومي ووضع الاطفال في مرمي الموت

قدم أهالي مدينة طوخ شكوي إلي محافظ القليوبية بعد قرار مجلس أمناء مدينة طوخ بنقل أطفال الروضة والمرحلة الإبتدائية إلي مجمع المدارس المنشأة الحديثة خلف مدرسة طوخ الثانوية بنين بالقرب من إدارة فحص السيارات التابعة لمرور طوخ والمكان يبعد عن الطريق السريع بحوالي 50 مترا طريق مصر إسكندرية الزراعي في تلاعب صارخ وواضح بأرواح الأطفال الصغار من أجل عيون النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب الحالي لحزب الحرية المصري ورئيس مجلس أمناء التعليم بالقليوبية وامين عام الحزب الوطني المنحل الذي يملك مدرسة خاصة داخل المدينة وبنقل اطفال الروضة والمرحلة الابتدائية خارج المدينة وتعريض أطفالنا للموت سيضطر أولياء الأمور التقديم في مدارس الفيومي الخاصة داخل المدينة لتستمر سلسلة الفساد والعزبة التي يمتلكها الفيومي في القليوبية لسنوات عدة رجل لم يكتفي بما فعله في مراكز المحافظة في كل القطاعات واستغلال نفوذه لسنوات وماتواجهه مراكز المحافظة من مشاكل في جميع المصالح الحكومية ماهو إلا نتاج أفعال النائب محمدالفيومي.

أين محافظ القليوبية ؟!

أين وكيل وزارة التعليم بالمحافظة ؟!

أين الرقابة الإدارية ؟!

أين ضمير الناس ؟!