عصابه ريا وسكينه قتلوا هيما بطوخ أستدرجته ساقطتا بالتعاون مع زوج الأولي ومسجل خطر

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

نجحت مباحث القليوبيه من كشف غموض واقعه العثور علي جثه شخص وشهرته (هيما)بالمعاش عثر عليه مقتولا بشقته بمدينه طوخ ومربوط من قدميه بملاس نوم حريمي .

كان اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبيه تلقي أخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز طوخ بلاغا بأنبعاث رائحه كريهه من شقته أبراهيم ع أ 65 سنه بالمعاش والذي يقيم بمفرده بالشقه لوفاه زوجته وقيام أبنائه بالعيش مع أزواجهم .

تبين من تحريات الرائد أحمد سامي عفيفي رئيس مباحث طوخ بأشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه والعميد يحيي راضي رئيس المباحث الجنائيه بالقليوبيه بأن وراء أرتكاب الحادث المتهمه رانيا ش م 23 سنه بدون عمل من المحله بمحافظه الغربيه والمتهمه رحاب ر م 44 سنه بدون عمل من الشرابيه بالقاهره وزوجها أحمد ع ف 26 سنه ومحمود ج ع 38 سنه عاطل من بلتام دائره مركز طوخ السابق أتهامه في 17 قضيه متنوعه (مسجل شقي خطر).

ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم بالتحريات أعترفت المتهمه الأولي رانيا بأنها مرتبطه بعلاقه غير شرعيه بالمجني عليه وتتردد عليه من وقت للأخر لممارسه الرزيله معه ونظرا لعلمها بأنه يعيش بفرده بالشقه قررت التخلص منه وسرقته فقامت بالأتفاق مع باقي المتهمين أصدقاء السوء علي تنفيذ مخخطها الأجرامي .

أضافت المتهمه في التحقيقات بأنها توجهت للمجني عليه لقضاء سهره حمراء معه وأصطحبت معها المتهمه رحاب وقامت بأصطحابه لغرفه النوم للمارسه الرزيله وأجرت رحاب أتصال تليفوني بباقي المتهمين للحضور .. وفوجئ المجني عليه بحركه غريبه داخل الشقه فصرخ فأسرع المتهمين بالدخول عليه حجره نومه وشل حركته بقطعه قماش وكتما أنفاسه علي طريقه (ريه وسكينه ) وقامت رحاب ورانيا بربط قدميه بقميص النوم حتي تأكدوا من وفاته وقاموا بسرقه 2 شاشه تليفزيون ومضرب بيض كهربائي وساعه يد وبحثوا في الشقه عن نقود فوجدوا 270 جنيها ولاذوا بالهرب .

أخطرت النيابه للتحقيق .