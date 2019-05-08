 عــاجل.. ضربة أمنية جديدة .. القبض على هارون الكلاف .. متزعم بؤرة عزبة الكلافين ببنها

حيث أنه بشأن استهداف البؤرة الاجرامية بعزبة الكلافين زمام قرية ميت العطار – دائرة مركز شرطة بنها

– ومن خلال الملاحقات الأمنية للمتهمين الهاربين القائمين على البؤرة .. فقد أسفرت التحريات أن المتهم الهارب هارون عبد المعبود محمد حسن الكلاف سن 58 فلاح ومقيم ميت العطار دائرة مركز بنها السابق اتهامه في عدد 4 قضايا [ سلاح – نصب – اطلاق اعيرة نارية – قتل ] آخرهم القضية رقم 4000 إداري مركز بنها لسنة 2012 قتل والمحكوم عليه الهارب في 7 قضايا قتل وسرقة متواجد بأحد الأماكن وبناء على توجيهات السيد اللواء محمود يسري مساعد الوزير مدير الأمن بسرعة ضبطه قامت إدارة البحث الجنائي برئاسة السيد اللواء عرفة حمزة وباشتراك ضباط مباحث مركز بنها برئاسة المقدم أمير الكومي بضبطه على الفور ..